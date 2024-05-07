Выяснилось, почему автомобиль Путина решили обновить перед инаугурацией

Традиция обновлять президентский автомобиль перед инаугурацией широко распространена на Западе, однако прежде у российского автопрома не было возможности ее поддерживать. Об этом ТАСС рассказал бывший глава протокола Кремля Владимир Шевченко. По его словам, на сегодняшний день ситуация изменилась.

«Разрабатывается новый вариант машины. Автомобильная промышленность идет вперед: когда-то больше, когда-то шире, когда-то - как всегда. Но делают новый автомобиль. Это правильно, наверное. У нас этого, в принципе, особенно не было, но сейчас появилась возможность поменять машину. Разработан очень интересный вариант [Aurus Senat]», — отметил он.

По словам Шевченко, в США, по традиции, новый президент не использовал машину прежнего, поэтому для главы государства выпускали другой экземпляр. Также экс-шеф протокола Кремля напомнил, что в советское время первые лица ездили на представительском ЗиЛ, однако впоследствии отечественный автопром пришел в упадок, поэтому машины для лидеров стали привозить из-за рубежа (как правило, закупали Mercedes). Однако сейчас у российского автопрома появились новые возможности, подытожил Шевченко.

До этого российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Ранее был раскрыт список самых популярых авто среди россиян в апреле.