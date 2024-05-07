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В РФ заочно арестованы трое воевавших за ВСУ наемников

В РФ заочно арестованы наемники из США, Молдавии и Израиля, воевавших за ВСУ

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Umit Bektas/Reuters

Российские следователи заочно арестовали трех наемников из Молдавии, США и Израиля, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американец Трой Оффенбекер, гражданин Израиля Денис Десятник и молдаванин Станислав Гибадулин объявлены в федеральный и международный розыск. При этом известно, что все они находились в «Интернациональном легионе».

«Российскими следователями вынесены постановления об объявлении в розыск Оффенбекера, Гибадулина и Десятника, которые в настоящее время скрываются от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о наемничестве», — следует из сообщения.

Также Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сообщении уточнили, что в судебную инстанцию поступили ходатайства о заочном аресте военнослужащих.

До этого заочно арестовали украинского полковника — Дмитрия Храпача. Он командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецкий суд заочно приговорил военнослужащего к пожизненному сроку за обстрел из РСЗО Донецка.

Ранее глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России.

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