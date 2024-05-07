Началась церемония вступления Путина в должность президента

В Кремле началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

Церемония инаугурации президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Присутствующие зале встали с мест.

Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин примет присягу.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.