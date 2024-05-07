Санду считает, что в Молдавии нет цензуры

Цензуры в Молдавии нет, поскольку закрытые в стране медиа и телеканалы являются «средствами массовой дезинформации». С таким утверждением в беседе с блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) выступила президент Молдавии Майя Санду.

Блогер обратил внимание президента на то, что за последние два года в стране были заблокированы десятки СМИ и телеканалов. Причем, по словам Дудя, многие медиа были закрыты без соответствующего решения суда.

«Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите «рейтинги, рейтинги»… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит», — ответила Санду.

Глава государства отметила, что Молдавия за последнее время существенно поднялась в западных рейтингах «свободы СМИ».

В ноябре прошлого года премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести телеканалов.

Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

В свою очередь глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что миссия анализирует контекст, чтобы понять, на основе чего было принято решение о запрете шести телеканалов на территории Молдавии.

Ранее МИД РФ оценил решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов.