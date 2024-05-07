«Люди спасались как могли»: очевидцы рассказали о пожаре в Екатеринбурге

Пожарным машинам трудно проехать к жилому дому на улице Союзной в Екатеринбурге, где произошел пожар в квартире на одном из высоких этажей. Люди спасаются самостоятельно, один из жильцов дома сорвался, пытаясь выбраться из квартиры. Об этом «Газете.Ru» сообщили местные жители. Жительница соседнего дома Мария рассказала, что виной стали припаркованные рядом с домом автомобили.

«Столько техники приехало, скорые, пожарные, спасатели, реанимации. Никто ничего не делал. Никто так и не спас мужчину, который упал. Думаю он не выжил. Объясняется это тем, что мешали припаркованные автомобили. Неужели человеческие жизни стоят этих машин? Это очень больно и ужасно видеть своими глазами», — объяснила она.

Очевидец Петр (имя изменено) рассказал, что упавший с высоты мужчина все же мог выжить, сейчас с ним работают медики.

«Там было два человека. Первый упал, но пытался разбить балкон, чтобы перебраться на этаж снизу. Летел ногами вниз. Было много брызг, упал на крышу магазина. На днях был сильный снегопад, возможно, это смягчило удар. Вроде как он выжил, врачи с ним работают. Слышно из диалога, что шансов очень мало. Второму мужчине спасатели или пожарные что-то дали, похоже на молоток, и тот разбил окно и залез в другую квартиру, сильно не пострадал. Перед этим он забрался на кондиционер и какое то время сидел на нем. Спасатели или пожарные ему протянула шланг или трос. По нему и забрался на кондиционер. Пожарные долго ехали, а когда приехали — не могли проехать к дому, стояли и ничего не делали. Потом резко стали двигаться», — отметил он.

Другая жительница Екатеринбурга Анна (имя изменено), ссылаясь на слова друзей, подтвердила, что выпавшего из окна мужчину увезли в реанимацию.

«Позвонили друзья, сказали, что бегут всей семьей по лестнице, над ними пожар. Из-за чего пожар случился — еще неизвестно. Пожарным машинам трудно проехать, проблема с машинами, которые припаркованы [у дома]. К мужчине, который упал, приехала реанимация, забрала его», — сообщила женщина.

Местный житель Артур рассказал, что жильца квартиры, где, предположительно, произошло возгорание, спасли с помощью шланга.

«На месте происшествия меня не было, был неподалеку. Видел, что люди спасались как могли. Где был пожар, там человек сидел на подоконнике и ждал спасателей, но кто-то дал шланг с крыши и молоток. Человек спасся. Второй упал на крышу, там был снег и может это смягчило приземление», — рассказал он.

Другой очевидец Юрий сообщил, что наблюдал процесс спасения людей из соседнего дома в бинокль.

«Я живу в километре от Союзной, 2. Смотрел за происходящим в бинокль. Я видел, как спасли мужчину, который сидел на окне. Спасатели сбросили ему с крыши рукав, и он сполз по нему на кондиционер под этим окном на этаж ниже. Далее из окна повалил очень сильный дым. Скорее всего, пожарные вскрыли квартиру сразу после того, как мужчина покинул проем», — объяснил он.

Во вторник, 7 мая, на улице Союзной в Екатеринбурге загорелась квартира на верхнем этаже высотного жилого дома. Спасаясь из огня, с окна сорвался человек, сообщают местные СМИ. Мужчина перелез через балкон и повис на руках, но не удержался и полетел вниз. О его состоянии пока не сообщается.

Ранее под Калининградом чуть не сгорела квартира из-за вазы, оставленной на подоконнике.