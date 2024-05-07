Эксперты предупредили о возможных провокациях Украины в день инаугурации Путина

Киевские власти могут пойти на новую провокацию на фоне инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая сегодня проходит в Кремле, считает политолог Данила Гуреев. По этой причине российские спецслужбы и военные находятся в особой готовности, заявил он в беседе с 360.ru.

«Это «замечательный» день для украинских спецслужб, чтобы совершить какую-нибудь гадость. В первую очередь чтобы создать негативный образ в рамках российской политики», — считает политолог.

О важности церемонии говорит внимание мировых СМИ, которые привлекают аналитиков для оценки возможных изменений, считает эксперт. Он также напомнил, что в день вступления в должность президента правительство сложит свои полномочия, но продолжит работать, пока не будет сформирован новый кабмин. В этом году эти процедуры пройдут в соответствии с поправками к Конституции, утвержденными в 2020 году. Кандидатуру нового премьера Путин предложит в течение двух недель с момента вступления в должность.

«Скорее всего, немалая часть нынешнего кабинета министров перетечет в новый состав и продолжит работу, — считает Гуреев. — Но вместе с тем известно, что планируется и ряд кадровых перестановок в рамках российского правительства».

Напомним, инаугурация президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, Путин вступает в должность пятый раз в жизни. «Газета.Ru» ведет трансляцию церемонии.

Ранее в МИД РФ резко высказались о дипломатах Запада, бойкотирующих инаугурацию Путина.