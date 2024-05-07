Стало известно, какие модели «АвтоВАЗа» не подорожают в мае

Индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые модели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta, и к базовым моделям Vesta», — сказал Соколов.

По его словам, у некоторых моделей индексация будет больше. Это связано со сложностью их сборки. Цены на автомобили Lada в мае повысятся на 3%.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует с 13 мая 2024 года повысить цены на автомобили Lada, стало известно в конце апреля. По словам Соколова, себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен.

Ранее сообщалось, что Chery начала продажи новейшего кроссовера по цене Lada Niva Legend.