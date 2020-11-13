Полиция Монреаля проводит спецоперацию возле офиса Ubisoft
Ника Пикекатлет
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Полиция канадского Монреаля проводит спецоперацию рядом со зданием компании Ubisoft. Об этом сообщает CBC.
Правоохранительные органы следуют к офису компании, расположенному на бульваре Сен-Лоран.
Силовики оцепили район. Несколько полицейских отрядов уже дежурят возле здания.
Другие подробности произошедшего не уточняются. На данный момент официальных подтверждений властей о захвате заложников не поступало. В соцсетях публикуются видео, где сотрудники компании стоят на крыше здания штаб-квартиры Ubisoft.