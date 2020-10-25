Пользователи нового iPhone рассказали о его недостатках
Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках нового смартфона, передает издание MacRumors.
Владельцы отметили, что не заметили существенной разницы между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фото- и видеосъемке. Не заметили они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью.
Кроме того, по словам пользователей, зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется.
Ранее издание Verge сообщило, что нового iPhone достаточно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G, уточнив, что после 2,5 часов использования с включенным экраном у гаджета осталось 18% зарядки.
Американская корпорация Apple представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России продажи нового гаджета стартовали 23 октября.
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