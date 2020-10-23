В России может появиться система определения COVID-19 по кашлю

В России разрабатывают систему, которая определяет наличие коронавируса по кашлю. Об этом РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующие разработки представили компании Национальной технологической инициативы.

Такая модель анализирует звук кашля и может определить, вызван он новой коронавирусной инфекцией или нет.

«Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — отметил Песков.

Он также рассказал, что на сегодняшний день идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования системы в одном из аэропортов.

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