В России может появиться система определения COVID-19 по кашлю
В России разрабатывают систему, которая определяет наличие коронавируса по кашлю. Об этом РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующие разработки представили компании Национальной технологической инициативы.
Такая модель анализирует звук кашля и может определить, вызван он новой коронавирусной инфекцией или нет.
«Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — отметил Песков.
Он также рассказал, что на сегодняшний день идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования системы в одном из аэропортов.
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