В работе Twitter произошел сбой

Пользователи ряда стран сообщают о проблемах в работе социальной сети Twitter, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из США, Мексики, Бразилии, Британии, Италии и Германии. Неполадки начались около 21.42 мск. В основном люди жаловались на проблемы с работой веб-сайта (66%), еще у 21% пользователей были проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 12% — с авторизацией.

Причина сбоя пока не сообщалась.

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