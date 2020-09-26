Хакеры совершали атаки на центр Гамалеи во время разработки вакцины «Спутник V»
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на учреждение несколько месяцев назад совершались хакерские атаки. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».
По его словам, хакерские атаки на центр были, когда шла разработка российской вакцины от коронавируса нового типа.
«Я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сказал Гинцбург.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 24 млн выздоровевших, более 990 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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