ByteDance рассчитывает получить от американских компаний $12 млрд за TikTok

Американские корпорации Oracle и Walmart могут выплатить китайской компании ByteDance $12 млрд за покупку сегмента принадлежащего ей приложения TikTok, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стоимость TikTok обойдется в указанную сумму, если американские компании согласятся на цену, запрашиваемую ByteDance.

По данным агентства, ByteDance добивается оценки стоимости приложения в $60 млрд. При этом в соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, Oracle могут приобрести 12,5% акций TikTok, а Walmart — 7,5%.

Ранее Трамп одобрил Oracle покупку TikTok и разрешил участвовать в сделке Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения до 27 сентября включительно.

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

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