Суд США признал раскрытую Сноуденом систему слежки незаконной

Федеральный апелляционный суд США признал незаконной используемую Агентством национальной безопасности (АНБ) систему слежки, которую раскрыл бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом сообщает Американский союз защиты гражданских свобод на своей странице в Twitter.

«Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор АНБ телефонных записей американцев был незаконным», — указано в сообщении.

Сам Сноуден высоко оценил решение суда.

«Я даже представить себе не мог, что доживу до того момента, когда наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную <…> И все же этот день настал», — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

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