Критик Tesla подал в суд на Илона Маска за клевету

Пользователь Twitter, критикующий Tesla, подал в суд на исполнительного директора компании Илона Маска за клевету, сообщает Bloomberg.

Рандип Хоти, известный в Twitter как «@skabooshka», заявляет, что Маск обвинил его в «чуть ли не в убийстве сотрудников Tesla». После этого, по словам критика, он стал объектом травли в социальной сети.

Маск раскритиковал Хоти после двух инцидентов, которые сам пользователь Twitter считает «безобидными». В феврале 2019 года у него произошел конфликт с охраной в центре продаж Tesla во Фремонте, Калифорния. В апреле того же года Хоти разместил в интернете фотографии модели автомобиля Tesla, которая на тот момент проходила стадию тестирования.

После этих инцидентов компания Tesla запросила в отношении Хоти запретительный приказ. По версии компании, критик ударил охранника своим автомобилем в первом случае и опасно свернул в сторону тестировавшейся машины во втором.

Впоследствии компания отказалась от своего требования, так как суд потребовал видеозаписи произошедшего, указано в сообщении.

На данный момент в Tesla не прокомментировали иск Хоти, поданный в Верховный суд округа Аламеда.

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