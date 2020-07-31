Трамп собирается обязать ByteDance отказаться от TikTok

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Президент США Дональд Трамп готовится объявить о решении, по которому китайская компания ByteDance должна отказаться от части владения приложением TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источникам СМИ, глава Белого дома может выступить с данным заявлением уже в пятницу, 31 июля.

Ранее власти США заявляли, что сервис TikTok якобы занимается шпионской деятельностью и сбором данных для китайской разведки.

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