Трамп собирается обязать ByteDance отказаться от TikTok
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп готовится объявить о решении, по которому китайская компания ByteDance должна отказаться от части владения приложением TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно источникам СМИ, глава Белого дома может выступить с данным заявлением уже в пятницу, 31 июля.
Ранее власти США заявляли, что сервис TikTok якобы занимается шпионской деятельностью и сбором данных для китайской разведки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спасти от Трампа: инвесторы планируют выкупить TikTok
— Сенаторы США опасаются вмешательства КНР в выборы президента через TikTok