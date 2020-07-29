Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

По словам главы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Озлема Зенгина, пользователи с более 1 млн подписчиков будут обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.

Состоящий из 9 пунктов законопроект внесен в парламент ПСР.

Кроме того, публикации, которые власти страны посчитают оскорбительными или клеветническими, должны будут удалены в течение 48 часов, в противно случае пользователям будут грозить штрафы или значительное сокращение трафика.

Согласно законопроекту, компании обязаны хранить все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

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