В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Пока что новая функция доступна только на iOS.

Чтобы активировать обновление необходимо скачать последнюю версию Telegram через AppStore. После этого нужно 10 раз нажать на значок настроение и открыть debug-меню, после чего найти функцию Experimental Feature («Экспериментальные функции») и включить ее.

Для совершения видеозвонка, другой человек также должен будет проделать данную последовательность действий.

На портале также отмечают, что в новом обновлении можно установить на аватар видео вместо статичной фотографии. Кроме того, в приложении увеличены лимиты на отправку файлов, добавлен предпросмотр фотографии в чате. Для владельцев Telegram-каналов добавлена статистика.

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