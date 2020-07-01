Facebook закрыла сотни экстремистских аккаунтов

Компания Facebook заблокировала сотни аккаунтов, которые связаны с причастными к беспорядкам в США экстремистами. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, в социальной сети Facebook заблокированы 220 аккаунтов, в Instagram – 95 аккаунтов, связанных с праворадикальным движением Boogaloo. На данных аккаунтах осуществлялась пропаганда насилия в отношении гражданских лиц, полицейских, чиновников и правительственных учреждений, указано в сообщении компании.

Кроме того, закрыты еще около 500 учетных записей, не связанных с данным движением, однако причастных к размещению аналогичного контента.

Массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.