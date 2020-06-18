СМИ назвали возможные причины отмены блокировки Telegram

Возможность разблокировки мессенджера Telegram обсуждали профильные чиновники, в том числе сотрудники администрации президента, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издания, власти решили снять ограничения с Telegram из-за возросшей его популярности на фоне пандемии. Так, свои официальные каналы завели федеральный и региональные оперштабы по борьбе с инфекцией.

Другой источник предположил, что разблокировка связана с желанием властей показать, «что у нас хорошие бизнесмены возвращаются на родину».

Кроме того, собеседники издания отметили, что автор мессенджера Павел Дуров мог разочароваться в своем американском проекте TON, который он закрыл под напором властей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram в России. В надзорном ведомстве отметили, что положительно воспринимают готовность противодействовать терроризму и экстремизму, которую продемонстрировал Дуров.

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