В работе Telegram произошел сбой

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, сообщает портал Downdetector, который отслеживает жалобы на работу популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, наибольшее число жалоб на работу сервиса зафиксировано в России. Жалобы на сбои в работе также поступают из США, Германии, Канады и других стран.

Наибольшее число пользователей в настоящий момент испытывают проблемы с подключением (94%), остальные жалуются на то, что сообщения не отправляются.

Сбой начался в районе 22.50 по мск.