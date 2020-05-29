В сенате США требуют завести уголовное дело против Twitter

Сенатор Тед Круз направил письмо в министерство юстиции США с просьбой возбудить уголовный процесс в отношении компании Twitter. Об этом сообщает Axios.

Он призывает к расследованию в связи с возможным нарушением компанией санкций, которые были введены США в отношении Ирана.

Сенатор отметил, что Twitter оказывает незаконную поддержку лицам, которые попали под ограничительные меры США.

По его словам, компания предоставляет свои услуги иранским высшим должностным лицам «умышленно».

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