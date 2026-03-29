Путин: Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием. Его слова передает сайт Кремля.

Путин отметил, что в 1980 году летнюю Олимпиаду принимала Москва, а в 2014 году Олимпиада прошла в Сочи.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо и дзюдо (IJF).

Ранее олимпийский чемпион заявил, что МОК использовал шантаж, чтобы не допускать россиян.