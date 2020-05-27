Смс-мошенники похитили с банковских карт россиян больше 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пятерых подозреваемых в краже более 20 млн рублей с банковских счетов порядка 200 граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники отправляли через смс-рассылку сообщения с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...». Владельцы номеров перезванивали и говорили якобы работникам банка свои реквизиты. После этого со счетов пропадали деньги.

Для рассылки была разработана специальная программа. Номера телефонов генерировались программой, поэтому география получателей смс включала различные российские регионы. Один из сообщников предоставил около пяти тысяч сим-карт, которые были оформлены на несуществующих лиц, а «колл-центрами», из которых звонили злоумышленники, были арендованные на 3-5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.

«По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей», — рассказал Волк.

Отмечается, что на данный момент задержаны пять подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор. Возбуждены уголовные дела по статье «кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Двое задержанных арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.