Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter

Пользователи Twitter сообщили о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные мониторингово сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило из США, Британии, Франции, Нидерландов, Японии, Малайзии. Половина обращений (50%) касалась неполадок в работе приложения для iPhone и iPad. Еще треть пользователей (36%) столкнулись с проблемами на сайте. У 13% не работало приложение на Android.

В настоящее время причины неполадок неизвестны. Ранее проблемы в работе Twitter фиксировали 19, 21 и 22 мая.

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