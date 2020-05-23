Власти не станут распространять приложение по контролю за карантином на всю РФ
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что федеральные власти не планируют распространять действие приложения по социальному мониторингу россиян на территорию всей страны. Об этом он рассказал «Известиям».
В настоящее время это приложение рекомендовано всем москвичам, у кого выявили коронавирус и обязали соблюдать самоизоляцию.
По словам министра, приложение «Социальный мониторинг» — это собственная инициатива Москвы. «Оно разработано и функционирует за деньги города, является приложением регионального уровня», — добавил он.
Шадаев отметил, что распространять это приложение на другие регионы по примеру Москвы власти не планируют.
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