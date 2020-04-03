Генпрокуратура потребовала заблокировать еще 6 фейков о коронавирусе
Генпрокуратура РФ обнаружила еще шесть новых фейков о коронавирусной инфекции в СМИ и социальных сетях, которые потребовала заблокировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что на трех интернет-ресурсах размещены статьи о том, что в Алтайском крае сотрудник полиции заражен COVID-19.
На портале YouTube опубликован видеоролик о якобы отсутствии опасности коронавируса и комментарии о заражении вирусом жителей подмосковного Клина, а также видео о готовящихся массовых беспорядках в период режима самоизоляции и вторжении иностранных вооруженных сил на территорию России.
На сайте интернет-газеты «Звезда» опубликован материал об отмене парада Победы 9 мая. На странице сообщества в «ВКонтакте» выявлены комментарии с призывами к насилию в адрес зараженных коронавирусом в Барнауле.
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, в случае появления этих материалов в других интернет-ресурсах также ограничить к ним доступ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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