Россияне стали больше интересоваться погодой и меньше гороскопами

Граждане России во время нерабочей недели стали чаще посещать сайты про погоду и реже читать гороскопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Минкомсвязи, Института исследований интернета и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Как показало исследование, число посетителей сайтов про кино и литературу осталось неизменным — 55 млн пользователей и 15 млн. Однако возрос интерес пользователей Рунета к сайтам, на которых представлены прогнозы погоды. За месяц такие страницы посмотрели на 4 млн пользователей больше (всего 51 млн за месяц). Также возрос интерес жителей к сайтам с онлайн-играми и веб-страницам про лекарственные препараты.

Россияне стали реже читать гороскопы, посещать сервисы по продаже билетов и поиску работы.

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