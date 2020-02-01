Цукерберг заявил об изменении подхода к блокировке контента в Facebook

Facebook намерена изменить подход к блокировке контента, заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг. Об этом сообщает CNN.

Новая политика социальной сети подразумевает следование принципам свободы самовыражения, а также обеспечение шифрования данных.

В последнее время Facebook приходилось цензурировать значительное количество контента, отметил Цукерберг. Он подчеркнул, что его не устраивает подобное положение вещей.

Согласно новому подходу, цензура в социальной сети будет ограничена блокировкой «действительно вредоносных материалов», включающих в себя контент, связанный с терроризмом, призывами к насилию и эксплуатацией детей.

По словам главы компании, новые принципы могут «разозлить многих людей», однако пришла пора «попробовать что-то другое».

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