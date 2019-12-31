Американским военным запретили пользоваться TikTok
close
Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Запрет на использование TikTok на служебных телефонах объясняется позицией властей США, считающих приложение угрозой безопасности.
Военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением со своих личных устройств, подчеркнула Очоа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Служащим ВМС США запретили пользоваться TikTok
— TikTok наступает: почему в США боятся популярного сервиса