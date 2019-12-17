«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент «Газеты.Ru».

Эксперты обоих сервисов будут существовать в рамках Яндекс.Кью. Кроме того, создавать свои аккаунты и отвечать на пользовательские вопросы теперь смогут не только индивиды, но и организации.

Сообщается, что совокупная аудитория Яндекс.Знатоков и The Question составляет 2,5 млн человек.