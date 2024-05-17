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Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая

AFP: подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая

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Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула предстанет перед судом 18 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные агентства AFP.

«Слушание назначено на 18 мая», — приводит агентство слова пресс-секретаря суда.

Отмечается, что прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого.

До этого сообщалось, что Фицо перенес очередную операцию после покушения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее стало известно, что Фицо предсказывал покушение.

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Покушение на премьера Словакии
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