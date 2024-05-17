Глава МЧС потребовал мер по предотвращению аварий при паводках

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков потребовал принять меры по безаварийному прохождения паводка в последующие годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что министр заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курской и Тюменской областей о ликвидации последствий паводка.

«Куренков потребовал принять исчерпывающие меры для безаварийного прохождения паводка в последующие годы», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в пострадавшей в результате весеннего паводка Оренбургской области более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Отмечается, что на территории области реализуются все мероприятия плана восстановительных работ, а также задействованы профильные службы.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.