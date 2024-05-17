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Глава МЧС потребовал мер по предотвращению аварий при паводках

Глава МЧС РФ Куренков поручил принять меры, чтобы не допустить серьезные паводки

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков потребовал принять меры по безаварийному прохождения паводка в последующие годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что министр заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курской и Тюменской областей о ликвидации последствий паводка.

«Куренков потребовал принять исчерпывающие меры для безаварийного прохождения паводка в последующие годы», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в пострадавшей в результате весеннего паводка Оренбургской области более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Отмечается, что на территории области реализуются все мероприятия плана восстановительных работ, а также задействованы профильные службы.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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