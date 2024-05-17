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В Европе рассмотрят возможность обучения солдат ВСУ на Украине

Welt am Sonntag: ЕС рассматривает возможность обучения солдат ВСУ на Украине

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Olivier Matthys/AP

Страны Евросоюза не исключают обучение солдат ВСУ на Украине не позднее начала 2025 года. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Авторы публикации пояснили, что это означает, что подготовка украинских военнослужащих фактически будет проходить в зоне боевых действий. С этой инициативой выступил голландский генерал Михель ван дер Лаан на заседании руководителей генштабов государств - членов ЕС.

«Мы должны подумать о возможности и желании направить инструкторов на Украину, а также поддержать их обучение на территории Украины», — цитирует газета ван дер Лаана.

По данным издания, Франция в кулуарах оказывает большое давление на страны ЕС, чтобы те согласились на обучение солдат ВСУ на на Украине. Французских политиков поддерживают государства Восточной Европы и Балтии, но другие страны заняли выжидательную позицию.

Американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих. Об этом накануне сообщила газета The New York Times, сославшись на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

Ранее в НАТО оценили способность украинских солдат удержать фронт.

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Операция на Украине
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