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Работников детсада будут судить за подсыпанный детям в еду мелатонин

В США будут судить работников детсада, добавлявших мелатонин детям в еду

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Pixabay

Работники детского сада из Нью-Гэмпшира подсыпали мелатонин в еду воспитанников. Об этом сообщает Fox News.

В ноябре 2023 года полицию предупредили о «небезопасной практике», замеченной в частном детском саду в Манчестере. По словам источника, воспитатели добавляли детям в еду мелатонин и делали это без согласия родителей подопечных. В итоге власти арестовали четырех человек, включая 52-летнюю владелицу детсада.

Теперь она и трое ее сотрудниц обвиняются в посягательстве на благополучие несовершеннолетних, несмотря на то, что в итоге никому из детей, остававшихся на их попечении, медицинская помощь не потребовалась. Известно, что мелатонин является препаратом, благотворно влияющим на сон, и, как правило, безопасен при кратковременном использовании.

«Это безрецептурный препарат, который можно давать в качестве снотворного, но то, что его дают детям без ведома или согласия родителей, вызывает серьезные опасения», — отметила представитель полицейского управления Манчестера.

Какое наказание грозит воспитателям, использовавшим эту добавку, не уточняется.

Ранее на Урале трехлетняя девочка отравилась растворителем в детском саду.

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