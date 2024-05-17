Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Льежа не согласился отдать дело фон дер Ляйен прокуратуре ЕС

Филиппо: суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело фон дер Ляйен

close
100%
Vincent Isore/Global Look Press

Суд Льежа не дал согласия передать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин Pfizer. Об этом сообщил один из истцов, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха, и дело продолжится 6 декабря», — отметил он.

По словам Филиппо, календарь утвержден и аргументы представлены. Политик счел важной победой уже тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии: имеет ли Генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело. Он обратил внимание, что окончательное решение еще не принято, но забрать дело сразу прокуратура ЕС не сможет. По прогнозу Филиппо, надзорное ведомство «похоронит это дело», так как там есть явный «конфликт интересов».

В начале апреля стало известно, что европейские прокуроры приступили к расследованию дела фон дер Ляйен и Pfizer.

Ранее главу Еврокомиссии обвинили в том, что она подает себя как лидера военного времени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами