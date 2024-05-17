Суд Льежа не согласился отдать дело фон дер Ляйен прокуратуре ЕС

Суд Льежа не дал согласия передать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин Pfizer. Об этом сообщил один из истцов, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха, и дело продолжится 6 декабря», — отметил он.

По словам Филиппо, календарь утвержден и аргументы представлены. Политик счел важной победой уже тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии: имеет ли Генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело. Он обратил внимание, что окончательное решение еще не принято, но забрать дело сразу прокуратура ЕС не сможет. По прогнозу Филиппо, надзорное ведомство «похоронит это дело», так как там есть явный «конфликт интересов».

В начале апреля стало известно, что европейские прокуроры приступили к расследованию дела фон дер Ляйен и Pfizer.

Ранее главу Еврокомиссии обвинили в том, что она подает себя как лидера военного времени.