В жировой ткани нашли белок, улучшающий метаболизм при ожирении и диабете

Ученые университетской клиники Тюбингена в Германии обнаружили, что после похудения у людей в подкожной белой жировой клетчатке повышается уровень каллистатина — белка, стимулирующего обмен веществ при ожирении и диабете. Результаты научной работы опубликованы в журнале Molecular Metabolism (MolMet).

В исследовании приняли участие 47 человек с избыточным весом и ожирением, которые впоследствии избавились от части лишней подкожно жировой клетчатки. До или после снижения веса у испытуемых ученые провели анализ состава жировой ткани каждого из них. Было обнаружено, что снижение общего количества жировой ткани в организме коррелировало с повышением экспрессии белка каллистатина в ней.

Ученые объяснили, что этот белок важен для обеспечения нормального обмена веществ и метаболизма глюкозы (сахара) в организме. Дело в том, что каллистатин повышает чувствительность организма к инсулину. Ранее клинические исследования на людях показали, что у людей с избыточным весом вырабатывается меньше каллистатина. Это, напротив, связано с более высоким риском развития и неблагоприятного течения сахарного диабета.

Исследователи предположили, что искусственное усиление производства каллистатина в организме может послужить имитацией благотворного эффекта снижения веса у страдающих ожирением и диабетом. Чтобы разработать новые методы лечения, применимые к людям, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли способ потреблять жирную пищу без вреда для фигуры.