Фельдшеру скорой помощи потребовалась госпитализация после нападения пациентки

Пациентка набросилась с кулаками на фельдшера скорой помощи и сбежала, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером в полиции узнали о нападении на бригаду медиков, произошедшем в квартире дома на Русановской улице. 25-летняя хозяйка вызвала скорую помощь, а затем стала нецензурно выражаться в адрес прибывших и напала с кулаками на женщину-фельдшера.

После этого агрессивная пациентка выбежала из квартиры и скрылась. Вскоре по указанному адресу прибыли полицейские, однако они не застали хулиганку на месте и объявили ее розыск. Сообщается, что 27-летняя пострадавшая получила ушибы, ей потребовалась госпитализация.

Ранее в Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, отказавшихся везти его мать в больницу.