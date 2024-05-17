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Президент Киргизии пообещал не привлекать родственников к управлению государством

Жапаров заявил, что не вовлекает свою семью и братьев в дела государства

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров не собирается привлекать своих родственников к управлению страной и назначать их на государственные должности. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

По словам Жапарова, он всегда напоминает своей семье и родственникам о том, что они проведут свою жизнь в Киргизии, им не следует повторять ошибок прошлого и необходимо быть с народом.

«Я тоже не намерен повторять ошибки тех, кто был до меня. Я не вовлекаю свою семью и братьев в дела государства. У меня хватит сил на это», — заявил Жапаров.

Основной темой интервью, однако, был не вопрос передачи власти, а обвинения в незаконном вывозе из Киргизии золота в слитках. Видео об этом распространились с киргизских соцсетях.

Жапаров заявил, что государственное золото таким образом вывозиться не может в силу жесткого контроля с видеонаблюдением на всех стадиях добычи. При этом, по его словам, в стране работают 132 золоторудных месторождения, из которых только 17 имеют долю государства.

Владельцы частных рудников «пытались вывести свое золото напрямую, не продавая его через Национальный банк или «Кыргызалтын», и были пойманы». Одной из причин такого шага Жапаров назвал попытку уклониться от таможенных и налоговых платежей.

13 апреля президент Киргизии Жапаров заявил о намерении страны полностью погасить внешний долг к 2035 году.

Ранее в правительстве Киргизии заявили о непричастности к прекращению работы карты «Мир».

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