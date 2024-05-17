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В ВСУ рассказали о невозможности эвакуации раненых под Часовым Яром

Esquire: ВСУ не могут эвакуировать раненых под Часовым Яром и воюют без припасов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра испытывает дефицит припасов и не имеет возможности эвакуировать раненых, поскольку находится под постоянным обстрелом. Об этом сообщает Esquire, ссылаясь на военного из 92-й бригады ВСУ с позывным «Ахиллес».

По данным журнала, Вооруженные силы РФ изолировали украинские войска в районе Часова Яра.

«Если кто-то получает ранение, он, вероятно, умрет. Возможности эвакуировать нет», — сказал «Ахиллес».

По его словам, одно из подразделений ВСУ под Часовым Яром несколько дней оборонялось, не получая припасы, даже воду. В таких случаях приходится использовать беспилотники для доставки продуктов питания, отметил собеседник издания.

15 мая командование ВСУ перебросило из-под донецкого населенного пункта Часов Яр одну из своих «элитных» бригад «Лють» на Харьковское направление, где успешно продвигаются российские войска группировки «Север».

В начале мая бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что из-за развала медицинской службы украинские военные не могут вывозить своих раненых с поля боя. Отставной полковник назвал потери Украины «ужасающими». Он добавил, что украинский фронт «рухнул», и полный разгром ВСУ является лишь вопросом времени.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил продвижение российских войск к Часову Яру.

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