Израиль будет защищать себя в суде и на поле боя

Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не позволит ставить под сомнение право на самооборону и будет дальше бороться, как в суде, так и на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

«Я благодарю нашу израильскую команду юристов за то, что она с честью и гордостью представляла нас в Международном суде ООН в Гааге против лицемерия ЮАР», — заявил Кац.

Он добавил, что южноафриканские юристы «повторяют ложь тысячу раз», что не делает ее правдой. По его словам, Израиль продолжит борьбу до тех пор, пока не вернет всех своих 132 своих заложников.

До этого сообщалось, что Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.