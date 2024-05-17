Филипп Киркоров споет и оценит участников «Новой фабрики звезд» в финале

Певец Филипп Киркоров станет членом жюри «Новой фабрики звезд» в финале телепроекта. Об этом пишет «Вокруг-ТВ».

Финальный выпуск телешоу состоится 19 мая. Вместе с оставшимися в финале конкурсантами на сцену выйдут именитые артисты: Алсу и Валерия, Сосо Павлиашвили, Сергей Лазарев, Любовь Успенская и Катя IOWA. Помимо этого, в финале появятся и выбывшие из проекта конкурсанты. Кто-то выступит с сольным номером, а кто-то попробует себя в роли музыканта. На сцену выйдет и Филипп Киркоров, который в финале станет также и членом жюри.

У наставников проекта — Сергея Жукова и Сергея Шнурова — будет по два голоса, у остальных судей всего один. Победитель «Новой фабрики звезд» получит три миллиона рублей, также песня лучшего из конкурсантов станет саундтреком к сериалу Жукова.

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