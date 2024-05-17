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В Раде допустили провал мирной конференции по Украине в Швейцарии

Депутат Рады Гончаренко: саммит в Швейцарии по Украине может оказаться провалом

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Конференция по Украине в Швейцарии окажется полным провалом, если вслед за ЮАР и Бразилией от посещения саммита откажется делегация из Китая. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Сегодня стало известно, что ЮАР и Бразилия участвовать в нем (в саммите. — прим. ред.) не будут. Под большим колебанием находится Китай. Если и его там не будет — это полный провал», — написал парламентарий.

В случае отказа КНР не будет никакого смысла проводить мероприятие и лишний раз собираться с союзниками, отметил Гончаренко.

По его словам, организаторы конференции хотели привлечь к участию в саммите как можно больше представителей Глобального Юга, однако большинство этих государств проигнорировало мероприятие, в связи с чем его можно признать несостоявшимся.

Президент России Владимир Путин считает, что цель саммита в Швейцарии — предъявить РФ некий ультиматум. Он подчеркнул, что достичь своей цели организаторам конференции не удастся. При этом глава государства отметил, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг саммита.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. Президенты Бразилии и ЮАР уже отказались присутствовать на форуме.

Ранее Путин обсудил с Си Цзиньпином приглашение КНР на конференцию в Швейцарии.

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