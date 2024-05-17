Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С 18 мая в ЕС запретят вещание «Известий» и РИА Новости

Решение ЕС о запрете вещания ряда российских СМИ вступит в силу 18 мая

close
100%
Global Look Press

С 18 мая вступает в силу запрет на вещание ряда российских СМИ на территории Евросоюза. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

«Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что запрет на территории Евросоюза вещания российских СМИ свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, которая не совпадает с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа сказал, что проигрывая информационную войну, Европейский союз включает все рычаги, поскольку они боятся правды.

Ранее российским журналистам запретили на ОИ-2024 демонстрировать флаг и гимн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами