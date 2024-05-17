С 18 мая в ЕС запретят вещание «Известий» и РИА Новости

С 18 мая вступает в силу запрет на вещание ряда российских СМИ на территории Евросоюза. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

«Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что запрет на территории Евросоюза вещания российских СМИ свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, которая не совпадает с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа сказал, что проигрывая информационную войну, Европейский союз включает все рычаги, поскольку они боятся правды.

Ранее российским журналистам запретили на ОИ-2024 демонстрировать флаг и гимн.