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Суд ООН вынесет решение по иску Мексики против Эквадора

Суд ООН 23 мая вынесет решение по иску Мексики против Эквадора

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Karen Toro/Reuters

Международный суд ООН 23 мая огласит решение по запросу Мехико о введении мер против Эквадора из-за штурма посольства Мексики в Кито. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международный суд ООН вынесет постановление по запросу Мексики об указании обеспечительных мер по делу, которое касается посольства Мексики в Кито», — заявили в суде.

11 апреля Мехико обратилось в Международный суд ООН из-за действий властей Эквадора. На данный шаг власти Мексики пошли после того, как в начале апреля эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета своей страны. Глава государства поручил главе МИД Мексики Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.

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