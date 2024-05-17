Музкритик объяснил, почему выступление Королевой в Кремле вырезали

Музыкальный критик Илья Легостаев понадеялся, что Наташу Королеву убрали из эфира из-за продюсеров. Его слова передает NEWS.ru.

«Надеюсь, что вырезание Королевой было продиктовано какими-то высшими телеинтересами. Такое очень сложно и спрогнозировать, и сформулировать. Большие телепродюсеры живут в своем мире, там есть какие-то чуткие рассуждения и понимания насчет того, что нужно, а что не нужно», — заявил он.

Легостаев уверил, что на певицу вряд ли ополчатся промоутеры из-за случившегося. Он предположил, что у Королевой случилась небольшая темная полоса в карьере. В то же время эксперт заявил, что в нынешнее время сложно давать прогнозы.

Ко Дню Победы 9 мая Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер стоял после номера Григория Лепса. Однако зрители обнаружили, что композицию Королевой вырезали из телевизионной версии по неизвестной причине.

До этого продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов. Супруг Валерии также возмутился тем, что артистов зовут на концерты, а затем вырезают. Он заявил, что подобная практика уже «стоит поперек горла».

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой.