На украинско-польской границе образовались очереди на выезд из страны

Сотни автомобилей стоят в пробках на польско-украинской границе во Львовской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя Львовского пограничного отряда Александру Кучковскую.

«Сейчас в очередях на границе с Польшей во Львовской области остановилось 760 легковых транспортных средств», — уточнили в публикации.

В материале обратили внимание, что на основных контрольно-пропускных пунктах также стоят в очередях и автобусы. Всего, на трех КПП собралось 25 единиц транспорта. Причины задержек в публикации не назвали. При этом телеканал напомнил, что очереди на границе образовались в преддверии 18 мая, когда вступает в силу закон об ужесточении мобилизации.

В конце апреля пункт пропуска «Дунин — Пограничный», который расположен на границе с Китаем в Приморском крае, оказался буквально забит людьми, которые выстроились в огромную очередь в попытке пересечь границу. Проход перехода только на одной стороне занимал более двух часов.

Ранее МИД разъяснил информацию о «застрявших» авто на границе России и Казахстана.