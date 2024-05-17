Раскрыта финальная внешность отечественного «Атома»

Производитель «Кама» определился с финальным дизайном российского электромобиля «Атом». Об этом журналистам рассказали в компании.

Отмечается, что в этом виде электромобиль поступит в продажу в следующем году.

При этом в компании отметили, что новинка получит распашные двери без центральных стоек.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого сообщалось, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

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