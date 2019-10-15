Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/4/12751004/telegram-coin-pic905-895x505-51399.jpg">

Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что срок запуска криптовалюты может быть отложен на полгода или год. За это время команда Павла Дурова планирует разрешить все спорные моменты с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Уточняется, что Комиссия подала иск против блокчейн-платформы Telegram.

24 октября суд должен рассмотреть это заявление, после чего будет принято решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подсчитаны потери Дурова из-за запрета его криптовалюты