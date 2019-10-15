Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США
Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США. Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что срок запуска криптовалюты может быть отложен на полгода или год. За это время команда Павла Дурова планирует разрешить все спорные моменты с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Уточняется, что Комиссия подала иск против блокчейн-платформы Telegram.
24 октября суд должен рассмотреть это заявление, после чего будет принято решение.
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