Хакеры взломали аккаунт главы Twitter

Аккаунт основателя Twitter Джека Дорси, у которого свыше четырех миллионов подписчиков, взломали. Об этом сообщает сама компания.

Согласно заявлению команды по коммуникациям, сейчас компания пытается выяснить, что же произошло.

«Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло», — отмечается в сообщении Twitter.

Уточняется, что публикации злоумышленников в аккаунте Дорси были удалены.

Кроме того, СМИ сообщили, что хакеры разместили в его аккаунте несколько расистских сообщений и угроз взрыва.

Ранее сообщалось, что главе Twitter заплатили за год работы 140 центов.