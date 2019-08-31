Хакеры взломали аккаунт главы Twitter
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Аккаунт основателя Twitter Джека Дорси, у которого свыше четырех миллионов подписчиков, взломали. Об этом сообщает сама компания.
Согласно заявлению команды по коммуникациям, сейчас компания пытается выяснить, что же произошло.
«Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло», — отмечается в сообщении Twitter.
Уточняется, что публикации злоумышленников в аккаунте Дорси были удалены.
Кроме того, СМИ сообщили, что хакеры разместили в его аккаунте несколько расистских сообщений и угроз взрыва.
Ранее сообщалось, что главе Twitter заплатили за год работы 140 центов.